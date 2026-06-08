リーガルは5月29日、弁護士システム「護」の利用者向けに、執務文書を一元管理して検索・編集できるクラウドサービス「"護" Lawyer's Desk」の提供を開始した。"護" Lawyer's Desk 画面イメージ同サービスは、事務所内に分散していたWordやPDFなどの多様な文書を取り込み、キーワード一つで瞬時に情報を呼び出せる実務密着型のライブラリへと変換するシステム。出先や在宅、移動中であってもPCを開くだけで執務机を再現でき、移動