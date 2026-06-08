前田公輝と宮内ひとみがダブル主演を務めるドラマ『私があなたといる理由 特別編〜グアムがくれた、あの日の続き〜』が、テレビ東京系にて6月24日24時30分に放送されることが決定。前田、宮内からコメントが到着した。【写真】元恋人同士を演じるダブル主演の前田公輝＆宮内ひとみ役ビジュアル2025年7月期に放送した、グアムを訪れた3世代の男女が感じる「共存」そして「人生の価値観」をテーマにした新しい形のヒューマンド