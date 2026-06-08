内藤剛志が主演する劇場版『旅人検視官 道場修作』より、ドラマシリーズの魅力と劇場版でしか味わえない“決定的な一歩”を凝縮した特別映像を解禁された。【動画】シリーズの軌跡と映画の核心に迫る劇場版『旅人検視官 道場修作』特別映像2023年12月の第1弾放送以来、日本各地を舞台に、定年退職した元警視庁検視官・道場修作が亡き妻の雑記帳を手に旅をしながら事件の真相に迫る物語として人気を博し、最新の第6弾まで制作