Nakamura Hakが6月10日(水)にリリースする1st CDシングル「ただ美しい呪い」のクロスフェード映像（全曲試聴映像）を公開した。CDにはアニメ「とんがり帽子のアトリエ」のエンディングテーマ「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光り」に加え、各曲のアニメバージョンも収録された計6トラック入り。このうち「光り」と3曲のアニメバージョンはデジタル配信されていないため、初のリリースとなる。ジャケットにもなっているキービジ