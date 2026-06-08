◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦天理大３―２共栄大（８日・東京ドーム）天理大（阪神大学）が、共栄大（東京新大学）を下し２回戦に進出した。８回の攻撃では、今大会から導入されたビデオ検証が初めて行われた。２死から４番・反橋拓哉外野手（２年＝おかやま山陽）が放った打球を、共栄大の堀快翔左翼手（４年＝青藍泰斗）がスライディングキャッチ。このアウト判定に対し、天理大・三幣