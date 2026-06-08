米人気俳優ニコラス・ケイジ（６２）の日本人妻で、女優の芝田璃子（３１）が７日放送のＴＢＳ系ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・後１０時）に出演し、夫婦生活について語った。この日は放送作家の野々村友紀子さんを「熱血授業」に迎え、「夫婦のミゾ解決ＳＰ」と題して放送。スタジオゲストの芝田は、夫婦の家事の分担について「ゼロです。０：０」と明かし、「プロの方がいらっしゃるので」とハウスキーパーが家事を担当