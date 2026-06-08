◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦中部学院大１―０近大工学部（８日・神宮）２年連続３２度目の出場となった近大工学部（広島六大学）は４安打と打線が振るわず、完封負け。初戦で姿を消した。中部学院大の来秋ドラフト候補右腕・吉倉遼輔（３年＝不二越工）から４四球を選び、好機を作りながらも、あと１本が出なかった。花本輝雄監督（６１）は「チャンスはあったが、吉倉君は的をなかな