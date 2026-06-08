これは、私の友人・A子から聞いた話。表面だけを見て人を判断することの恐ろしさを、身をもって知ることになった出来事でした。 最初の印象は── 私が勤める会社に、40代の中途採用社員・Bさんが入ってきたのは、秋も深まった頃のことでした。 第一印象は、悪くはありませんでした。物腰が柔らかく、挨拶もきちんとしている。でも仕事が始まると、少しずつ雲行きが怪しくなっていきました。 マニュアルを何度読んでも同