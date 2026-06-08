乃木坂46が、7月22日(水)に発売されるニューシングル「是非に及ばず」の新ビジュアルを公開した。42枚目のシングルとなる「是非に及ばず」。選抜メンバー18名による最新ビジュアルは今作表題曲センターを務める5期生・一ノ瀬美空が中心に立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・賀喜遥香と6期生・瀬戸口心月が一ノ瀬の前に並ぶ、乃木坂46の夏を感じさせるような華やかさと可憐さを兼ね揃えたビジュアルとなっている。乃木