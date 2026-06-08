◆三宮Ｓ（６月１３日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）グランドプラージュ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父シニスターミニスター）は、キャリア６戦で４勝、２着２回と抜群の安定感を誇っている。前走の平城京Ｓは、初のオープン級競走、１６頭立てと初物づくしだった。それに加え、出走を予定していたアンタレスＳを抽選除外後のレース。それでも、しっかりと先団で追走し、抜群の手応えで直線へ。勝ち馬が内から脚を