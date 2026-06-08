俳優の高橋光臣が5日、自身のインスタグラムを更新し、ミュージシャンでタレントのDAIGO、女優の北川景子夫妻とともに東京ディズニーシーを訪れたことを明かした。 【写真】北川景子は落ち着いたファッション…でも隣の人はガッツリはしゃいでる！ 《Me and ディズニーシー》と題して北川との2ショット、DAIGOとの2ショットを掲載。「先日、DAIGOさん家族とディズニーシーに行っ