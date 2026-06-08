タレントの夏本あさみが6日、自身のインスタグラムを更新。ゴージャスな店内で撮影したショットをアップし、反響を呼んでいる。 【写真】故ダイアナ妃も過ごした優雅なひとときエレガントなコーデが映える ビッグベンを背にした写真など5月から英国での姿を公開している夏本。ミュージカルを堪能したことやバッキンガム宮殿で「たまたまチャールズ国王がいらっしゃる時に遭遇」と投稿するなど、欧