昨日7日、東海地方でも梅雨入りの発表がありました。今日8日(月)は、夜は広い範囲で雨が降りますが、明日9日(火)以降は、しばらくまとまった雨の日はないでしょう。来週は、曇りや雨の日が多くなり、梅雨らしくなりそうです。東海地方は昨日7日に梅雨入り東海地方は、昨日7日に梅雨入りしたとみられると発表がありました。今年の梅雨入りは平年(6月6日ごろ)と比べ1日遅く、昨年(5月17日ごろ)と比べ21日遅くなりました。今年は、台