森保一監督が吉田麻也の再合流について話した日本代表・森保一監督が現地時間6月7日、メキシコ・モンテレイの事前キャンプを総括した。5日からサポートプレイヤーとして緊急合流したDF吉田麻也について「チームのプラスになっていると感じさせてもらった」と、理由を話した。吉田は合宿3日目からチームに合流。5月31日に国立競技場で行われた壮行試合のアイスランド戦で、限定招集され14分間出場した。3年半ぶりの復帰戦でハイ