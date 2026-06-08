長野県松本市の和田や新村地区などで8日朝、クマの目撃が相次ぎ、周辺の小中学校3校が休校となりました。小口浩美ディレクター「松本市新村です。相次いでクマが目撃されている周辺には、学校や駅などがあります」警察や松本市によりますと、8日午前4時半ごろ、松本市和田にある芝沢小学校近くで成獣のクマ1頭が目撃されました。午前6時前には、北西に約1.2キロ離れた松本市新村の松本大学付近で、さらに午前6時すぎには、近