J2・J3百年構想リーグ、1位から40位までの最終順位が確定したJ2・J3百年構想リーグはプレーオフラウンド第2戦を終え、1位から40位までの最終順位が確定し、ベガルタ仙台が王者に輝いた。大会はJ2とJ3の計40クラブが4グループに分かれて地域リーグラウンドを戦い、各グループ同順位同士による順位決定トーナメントで最終順位を決める方式で行われた。その4ブロックをそれぞれ1位通過したのが仙台、カターレ富山、テゲバジャーロ