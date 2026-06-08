長野県南佐久郡川上村の山林内で7日、山菜採りをしていて行方が分からなくなっていた87歳の女性が8日朝、無事救助されました。救助されたのは、山梨県南アルプス市の女性（87）です。警察によりますと、女性は7日に、仲間と3人で山菜を採るため川上村の山林に入りました。待ち合わせの時間を過ぎても、集合場所に現れなかったことから、仲間の1人が午後2時半ごろに警察に通報しました。3人は、携帯電話などは持っていなかったとい