新DENON HOMEシリーズ3モデル デノンは、GREEN FUNDINGにてクラウドファンディングを実施していた、新DENON HOMEシリーズ3モデル、「DENON HOME 200」「DENON HOME 400」、「DENON HOME 600」の一般販売日を7月17日に決定した。価格はオープン。 クラウドファンディングは4月7日から約2カ月間実施し、692人から、目標金額の5,603%となる5,603万円を達成した。製品の発送は6月10日で完了する見込み。