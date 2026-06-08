５日、秦嶺ジャイアントパンダ救護繁殖研究基地内を歩くパンダ。（漢中＝新華社記者／張帆）【新華社漢中6月8日】夏を迎えた中国陝西省漢中市仏坪県の秦嶺ジャイアントパンダ救護繁殖研究基地で、パンダたちがのんびりと過ごしている。同基地はパンダの保護と研究、繁殖などを行う総合拠点で、飼育舎や医療施設、屋外活動エリアのほか、見学通路や展望台も設けられている。５日、秦嶺ジャイアントパンダ救護繁殖研究基地内を歩く