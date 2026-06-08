8日（月）北海道や奄美で警報級大雨のおそれ。梅雨入りした関東でも夜は再び雨に。＜8日（月）の天気＞梅雨前線は沖縄〜奄美に停滞し、九州南部にも湿った空気が流れ込んでいます。一方、日本海から低気圧や前線が近づいています。低気圧は夜にかけて北海道に接近、前線が本州付近を通過する見込みです。午後は北海道や奄美では雷を伴った激しい雨が降り、大雨になるでしょう。特に北海道太平洋側西部では翌朝までの24時間に200ミ