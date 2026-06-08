歌手のMay J.が6日、テレビアニメ『トミカとトム』シーズン2の放送開始記念イベントに登壇した。本作のオープニング主題歌「きみのたからもの」を担当するMay J.は、集まった子どもたちの前で同曲を初披露。さらに、一児の母として娘との微笑ましいエピソードや、今年迎えるデビュー20周年への思いも語った。【写真】7月に新登場する「ドリームトミカ SP トミカとトム」ダイキャスト製ミニカー「トミカ」と人気クリエイター・