1日、東京都は港区南麻布5丁目にある図書館「都立中央図書館」を、渋谷区神宮前5丁目にあった施設「こどもの城」（2015年2月閉館）に移転する計画を発表した。 関連記事：清瀬市の図書館騒動……新市長復活を掲げるも「解体中断」の難しさに共感の声 都立中央図書館は東京都が運営する公共図書館で、1973年（昭和48年）に港区の有栖川宮記念公園内に建てられた。同図書館は国内最大級の蔵書規模があり、平日は21時まで開館して