俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMI（44）が、7日深夜放送のフジテレビ系バラエティー『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深1：00〜深1：30）に出演。占い師・星ひとみ氏による恋愛運に関する指摘に、思わず声を漏らした。【写真】「すごー！！」“大物スター”＆MEGUMI、3ショットこの日、MEGUMIは、芸人・俳優として活躍する馬場園梓とともにゲスト出演。恋愛運については、2027年に大きく運気が上がる