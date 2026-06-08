NTTは韓国や台湾の通信大手などと共同で、総額で700億円を超える投資ファンドの設立を検討していることが分かりました。ファンドでは、次世代の通信基盤「IOWN」の中核である光電融合技術や、AI向け半導体などを開発する国内外のスタートアップへの投資を想定しています。IOWNの世界展開の加速に向けて、関連技術の開発で連携して利用拡大を目指すものとみられます。