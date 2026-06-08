◇第75回全日本大学野球選手権記念大会1回戦天理大3―2共栄大（2026年6月8日東京ドーム）全日本大学野球選手権大会が8日に東京ドームなどで開幕し、開幕試合に臨んだ天理大は共栄大を3―2で下し、2年ぶりの初戦突破を決めた。最速147キロ右腕で今秋ドラフト候補に挙がる的場吏玖（4年）は7回を被安打8、2失点と好投し、開幕勝利に導いた。3回に押し出し四球で先制点を献上するも崩れなかった。スライダーやカーブなど