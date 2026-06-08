フリーアナウンサーの川田裕美（42）が8日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。共演者との関係を語った。この日は隔週の月曜パートナー佐藤栞里（35）の“友達”としてスタジオに登場。まるで女子会のような盛り上がりを見せた。2人の関係は7、8年前の番組共演から始まったといい、佐藤は「大所帯番組で私がポツンと1人でいた時、誰ともしゃべれない状態だった時に、話しかけてくださった