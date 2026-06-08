『しつけが難しい』犬種５選 「何度教えても言うことを聞いてくれない…」とか「うちの子、もしかしてしつけが難しい犬種なのかな？」と思うことはありませんか。SNSやネットでは、「しつけが難しい」といわれる犬種が存在します。 ここでは、一般的に「しつけが難しい」と言われやすい犬種を見ていきましょう。もちろん、その犬種だからといって、必ずしもすべての犬に当てはまるわけではありません。 1.ボー