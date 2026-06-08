静岡県伊東市に誕生した「プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉」で、グランピング・温泉・アミューズメントを1泊2日で満喫。広大な敷地の中で、自然を感じるグランピング、思いきり体を動かせるアクティビティ、絶景温泉、海洋深層水スパまで楽しめるのが魅力。今回は、1泊2日の滞在レポートとともに、シチュエーションに合わせた大人の旅行コーデもご紹介します。【詳細】他の記事はこちら温泉・グランピング・アミューズメントが一