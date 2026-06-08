ダイソーでクオリティの高いワッペンを見つけて思わず2度見！ゆる可愛いしろくまデザインのワッペンなのですが、ボアのようなふわっとした質感の素材が使われていて、たまりません♡シールタイプなので、アイロンを使えない物にも貼れて便利。手芸屋さんだと400〜500円することも少なくないのでお得ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ワッペン（ふわふわ、しろくま、ぱんだ）価格：￥110（税込）販売ショップ