ドライヤーのたびにブラシを使うけれど、洗面台まわりで場所を取ったり、旅行やジムへ持っていくには少しかさばったりするのが悩み。今回は、そんな場面でも使いやすいダイソーグッズをご紹介します。自宅用としてはもちろん、外出先でもサッと使えるコンパクトなヘアケアグッズを探している人におすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：乾きやすいブローブラシ（花型）価格：￥110（税込）サイズ（約）：81.5mm×8