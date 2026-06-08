vistlipが、8月22日に東京 大手町三井ホールにて『vistlip ONE MAN LIVE 2026［Drawing Dawn:Glazing］』を開催する。 （関連：GLAY、DIR EN GREY、PENICILLIN、Plastic Tree……なぜこうなった？V系が90年代アニソンシーンに与えた衝撃） 本公演は、ニューアルバム『DAWN』を携えて行われた全国ライブハウスツアーの“ホールバージョン”として開催。チケットは、ファンクラブ会員の