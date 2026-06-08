8日朝、フィリピン付近を震源とするマグニチュード8.2の地震が発生し、愛知県外海や三重県南部などに津波注意報が発表されています。8日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生し、気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけて発表しました。津波の第一波は、三重県南部に午後0時半頃、愛知県外海に午後1時頃に到達する見込みで、予想される津波の高さはいずれも1mです。地震を受