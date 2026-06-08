SNSで話題になった『モールフラワー』の完成品が、なんとセリアで100円で販売されていました！他のプチプラ雑貨店では600円以上の値段で販売されていたので、正直このコスパの高さには驚きました。細かい部分まで凝っていて、100均の商品とは思えないクオリティの高さ！空間がパッと明るくなっておすすめです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：モールフラワーキャンディー、モールフラワーホイップ価格：各￥110