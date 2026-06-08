ダイソーで見つけたAirPods Pro／Pro 2用のソフトケースが、110円とは思えないクオリティでした。ソフト素材で着脱しやすく、カラビナを取り付けて持ち運べる実用性も魅力。さらにケースを付けたまま充電も可能で、表面はホコリが付きにくい仕様になっていたりと至れり尽くせりです。要チェック！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ソフトクリアケース（AirPods Pro2＆Pro共通、カラビナ付、モノクロ）価格：￥110（税込）