「全日本さば連合会」広報担当サバジェンヌこと池田陽子さんによる「サバジェンヌが行く〜至福の鯖百選〜」。今回は、駅弁や空弁でもおなじみ「焼き鯖寿司」のお話。「焼き鯖寿司」の宝庫、福井市でサバジェンヌがおすすめの３品をご紹介します！焼き鯖寿司の自販機があるほどの充実っぷり福井といえば「焼き鯖寿司」。串にまるごと１本刺して焼いた福井ならではの郷土料理「浜焼き鯖」をアレンジした焼き鯖寿司は、2000年ごろに考