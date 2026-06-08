サムスン電子は、健康管理アプリ「Samsung Health」に、睡眠や日々の活動量から取得した生体データをもとにアドバイスするなど、次世代Galaxy Watchに搭載される新機能を追加した。利用するには、Android 10以上を搭載したスマートフォン、バージョン7.0以上のSamsung Healthアプリ、およびSamsungアカウントへのログインが必要となる。 今回のアップデートでは、AIを活用して複雑な生体デӦ