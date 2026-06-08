ズーラシアンブラスは、新作プログラム「音楽の絵本 ラボ ユーフォニー」を、11月14日に京都、15日に名古屋にて開催する。音楽の絵本 ラボユーフォニー「音楽の絵本 ラボ」は、全国展開しているズーラシアンプラスの「音楽の絵本」の主催公演として、新作のお披露目や実験的なプログラムを行う。今回は、ふくよかで温かみのある音色を持つ金管楽器「ユーフォニアム」の魅力をたっぷりと楽しめる内容となっている。ズーラシアンブ