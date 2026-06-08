サウナ室内に蒸気と香りを届ける技術などを競う全国大会が横浜市で開かれ、長崎市のチームが初出場しました。 6月3日から4日間、横浜市で開かれた熱と香りの祭典「アウフグース・チャンピオンシップ・ジャパン」。 サウナ室内にタオルで蒸気や香りを届けるショー仕立ての演目の国内ナンバー1を決める大会です。 長崎市の温泉＆サウナ「YUKULU」に所属する2人が、九州代表として団体の部