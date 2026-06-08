たきコーポレーションは、山形大学社会共創デジタル学環の三冨敬太准教授(共創プロトタイピングラボ)と、「宇宙港を対象とした社会システム設計ワークショップ手法の研究」をテーマとする共同研究を開始した。たきコーポレーション、山形大学との共同研究を開始同研究は、同社の藤井賢二取締役が設計した手法を学術的に検証・体系化するもので、2026年9月には山形大学小白川キャンパスで学生向けワークショップを開催し、方法論の