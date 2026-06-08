青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは6月7日、自身のInstagramを更新。泡風呂への入浴ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】王林が泡風呂に入浴！「さむかりし頃のおもいでたち」を公開王林さんは「さむかりし頃のおもいでたち」とつづり、19枚の写真と1本の動画を投稿。スキー場や空港、東京ディズニーリゾートなど、さまざまな場所での思い出を載せています。