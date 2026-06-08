長崎市の国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館の来館者が、250万人を達成しセレモニーが行われました。 250万人目の来館者となったのは、大分市出身でアメリカ在住の赤松 恵里子さんです。 アメリカ・コーネル大学で日本語を教えていて、学生とオンラインで被爆者・丸田 和男さんの話を聞いたことをきっかけに来館しました。 （赤松 恵里子さん） 「丸田さんの話に心を動かされて、帰国する際には、ぜ