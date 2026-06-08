タレントの篠崎愛さんは6月7日、自身のInstagramを更新。友人との充実したプライベートの様子を公開しました。【写真】篠崎愛の食事ショット「ぜーんぶ旨そう」篠崎さんは「少し前だけど、びわこボートの後 @yukoyamana 家に数日間お邪魔してました」と報告し、9枚の写真を投稿。公認心理師の山名裕子さんと過ごした時の様子です。おいしそうな高級料理や、自宅でのツーショットなどが見られます。「美味しいものいっぱい食べてた