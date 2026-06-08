ELEMOsは、免許不要で公道走行が可能な特定小型EV四輪の新シリーズ「エレキャリーシリーズ」の先行予約受付を開始した。エレキャリーシリーズ同製品は、4月に発売した最上位フラッグシップ「ELEGRAN(エレグラン)シリーズ」のDNAを継承しつつ、まったく異なる方向性を追求した姉妹シリーズ。若々しく親しみやすいデザインに再構築されている。カラーはホワイトとブルーの2色で、バッテリー1基モデル、2基搭載の「MAX」、全天候対応