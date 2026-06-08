プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KADOKAWAサクラナイツ」所属の渋川難波選手は6月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。同チームを退団し、当面の間活動を自粛すると発表し、話題を集めています。【投稿】渋川難波の活動自粛報告「すべては私の招いた事態の結果」同チーム公式アカウントが監督・森井巧氏の名義で渋川選手の契約解除を発表したことを受け、渋川選手は「本日、チームから発表がございました通り、KADOKAWAサクラナ