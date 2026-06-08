８日午前10時ごろ、石川県金沢市横川の屋内型複合レジャー施設「ラウンドワンスタジアム金沢店」で「火が見える」と従業員から消防に通報がありました。火が出たのは5階のゲームセンターにあるキッズスペースで、出火直後にスプリンクラーが作動し、消防が到着した時には鎮火が確認されたということです。消防によりますと出火当時、店内には従業員と客あわせておよそ40人がいましたが全員避難しました。病院に搬送された人はいま