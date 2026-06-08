クレステックは5月29日、生成AIを活用したマニュアル評価システム「Ai-RU(アイル)」を用いた「マニュアルAI評価サービス」の提供を開始した。マニュアルAI評価サービス同サービスは、取扱説明書などのマニュアルをAIで解析し、使用説明の国際規格IEC/IEEE 82079-1を基準とした評価項目に基づいて客観的に診断するもの。長年の実務経験と知見を反映した評価観点をAIで運用することで、判断のブレや抜け漏れを抑え、一定の基準による