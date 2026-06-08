全日本ぎょうざ祭り実行委員会は7月18日〜20日、「全日本ぎょうざ祭り」を、万代島多目的広場 大かま(新潟県新潟市)で開催する。時間は10時〜17時まで(最終入場16時30分)。様々な餃子が大集合同イベントは、愛知で好評を博している餃子の祭典の第3弾。宇都宮や浜松といった主要エリアに加え、全国各地の人気店やご当地食材を使用したオリジナル餃子が一堂に集結する。会場では、静岡の「駿河湾産桜えびと大葉の餃子」、東京の「ド