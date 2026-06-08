きょう午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生しました。この地震の影響で、気象庁は茨城県から沖縄県の宮古島・八重山地方にかけての太平洋沿岸と、東京の伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。静岡市の高台「日本平」からは駿河湾が一望できますが、午前11時34分現在は特段変わった様子はありません。静岡県には午後1時ごろに津波が到達すると予想されていますが、昼前にかけて満潮を迎