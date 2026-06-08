海外旅行の渡航先として、いま、ベトナム第3の都市「ダナン」への注目度が急上昇している。ダナンは、ベトナム中部に位置する港町で、中部最大の商業都市。近年では、大型リゾートが立ち並ぶ人気のビーチリゾートとして急発展を遂げ、多くの観光客で賑わっている。また、ベトナムにある8つの世界遺産のうち、ホイアンなど3つの世界遺産に好アクセスで、中部ベトナム観光の拠点としても注目を集めている。こうした状況を受け、ベト