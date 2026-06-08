アイデイ商事は3月16日、サステナブル・ラム「Flor de Cana(フロール・デ・カーニャ)」のブランドセミナーおよびカクテルイベントを、JWマリオット・ホテル奈良で開催した。「JWマリオット・ホテル奈良」× 「フロール・デ・カーニャ」同イベントでは、国際エコラベルを取得している同ホテルと、フェアトレードなどの認証を持つラム酒ブランドが、持続可能性を体験として提供する新たな価値観を提案した。当日は、カクテルコンペテ